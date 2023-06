Jennifer Lawrence revela porque actuó en 'Hazme el favor'

Jennifer Lawrence lleva años queriendo hacer una gran comedia. Siempre se ha mostrado divertida y vibrante en sus apariciones televisivas y aunque ha aportado humor y comedia física a muchos de sus papeles para David O. Russell y otros, eso cambia con 'No Hard Feelings' o 'Hazme el favor' (como se le llamó en México) una comedia clásica, picante y clasificada R que estaba hecha a medida para la ganadora del Oscar.

'Siempre he querido hacer una comedia. Y he leído muchas', dijo Lawrence a The Associated Press durante una entrevista sobre la esperada temporada de cine de verano. 'Simplemente no leí nada que fuera lo suficientemente divertido'.