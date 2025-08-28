Cerrar X
Jessie J cancela fechas de gira para someterse a una cirugía

Jessie J, de 37 años, anunció que necesita una segunda cirugía tras someterse a una mastectomía en junio por un diagnóstico de cáncer de mama.

En un video en Instagram, donde cuenta con más de 14 millones de seguidores, la cantante explicó que el procedimiento, aunque "no es demasiado grave", debe realizarse antes de fin de año.

Esto ha llevado a la reorganización de su gira europea de octubre y la cancelación de sus shows en Estados Unidos debido a conflictos de calendario.

"Lo siento mucho, me siento frustrada y triste, pero necesito mejorar, necesito sanar y esta es la decisión correcta", expresó Jessie J.

La cantante, quien ha sido abierta sobre su diagnóstico, señaló que las pruebas tras su primera cirugía indicaron que el cáncer no se había propagado.

También mencionó que planea someterse a una cirugía reconstructiva para que sus senos luzcan más similares, aunque aún queda un largo camino por recorrer.

En su última publicación en Instagram, Jessie J no detalló el propósito exacto de la nueva cirugía, pero aseguró a sus fanáticos que pronto volverá a los escenarios.


