John Williams, una vida dedicada a la música

Cinco Óscares y 52 nominaciones a los premios de la Academia, no son suficiente para reflejar el poder cultural de las composiciones de John Williams.

John Williams, ha decidido que es momento de fluir con calma y no agobiarse con proyectos a largo plazo, el compositor de 90 años, ha logrado que en seis décadas de trayectoria, su nombre haya quedado como huella indeleble en el séptimo arte.

Su música, tiene el poder de hacer que las bicicletas vuelen, los nadadores salgan aterrados a la orilla y se produzcan otros encuentros cercanos fascinantes, pero Williams escribe las notas finales de lo que podría ser su última banda sonora.

"En este momento estoy trabajando en Indiana Jones 5, que creo que Harrison Ford, que es bastante más joven que yo, anunció que será su última película. Entonces pensé, si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también".

Ford, que no ha dicho eso públicamente. Y Williams, que cumplió 90 años en febrero, tampoco está absolutamente seguro de estar listo para retirarse. "No quiero que me vean eliminando categóricamente ninguna actividad.

"No puedo jugar al tenis, pero me gusta poder creer que tal vez algún día lo haré". En este momento, sin embargo, hay otras maneras en las que Williams quiere pasar su tiempo. Una película de Star Wars exige seis meses de trabajo que, señala, "a estas alturas de la vida es un largo compromiso para mí". En cambio, se dedica a componer música de concierto, incluido uno para piano que escribe para Emanuel Ax.

El mes pasado, Williams y el violonchelista Yo-Yo Ma lanzaron el álbum A Gathering of Friends, grabado con la Filarmónica de Nueva York, el guitarrista español Pablo Sáinz-Villegas y la arpista china Jessica Zhou. Es una radiante colección de conciertos para violonchelo y nuevos arreglos de las partituras de Schindler´s List (La lista de Schindler).





"La música me ha dado la capacidad de respirar, la capacidad de vivir y comprender que hay más que la vida corporal" -John Williams

Los regios le rendirán tributo

Williams ha proporcionado la banda sonora a la vida de innumerables personas, a través de más de 100 películas, entre ellas Star Wars (La guerra de las galaxias), Jurassic Park (Parque Jurásico), Jaws (Tiburón), E.T. (E.T., el extraterrestre), Indiana Jones, Superman, Harry Potter y muchas más.

Esta noche, la Arena Monterrey recibirá a la Orquesta Sinfónica de la UANL, en el concierto homenaje Música sinfónica de película; y para disfrutar del talento de más de 70 músicos en escena, aún quedan algunos boletos disponibles en la taquilla del recinto, o a través del sistema de venta en línea Superboletos.