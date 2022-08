Johnny Depp volverá a la silla de director

El actor volverá a dirigir una película 25 años después de su última experiencia en ese rubro.

Johnny Depp dirigirá una nueva película, titulada Modigliani, 25 años después de rodar The Brave, adelantó The Hollywood Reporter. El filme, que comenzará a rodarse en Europa la próxima primavera, está coproducido por Al Pacino y su reparto aún no ha sido revelado.

La trama del filme, basada en la obra teatral de Dennis McIntyre, cuenta las turbulencias en la vida del artista Amedeo Modigliani durante la segunda década del siglo XX hasta convertirse en una leyenda de la pintura y escultura italiana.

"La vida de Modigliani tuvo grandes dificultades, pero también un triunfo final. Se trata de una historia universalmente humana con la que todos los espectadores pueden identificarse", reveló Depp.

Además de este proyecto, el pasado mes de julio se dio a conocer que la estrella de Piratas del Caribe regresaba a la interpretación, tres años después del filme Minamata, para encarnar al rey Luis XV en el drama histórico Jeanne du Barry, dirigido por la francesa Maïwenn Le Besco.

Depp busca volver a la normalidad profesional tras el mediático juicio que lo enfrentó a su exesposa, la actriz Amber Heard, y en el que un jurado determinó que esta había difamado al actor en una columna de opinión publicada en el diario The Washington Post en el que la actriz decía haber sido víctima de violencia doméstica.