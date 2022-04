Jon Watts no dirigirá el reboot de 'Los 4 Fantásticos'

El cineasta abandonó el proyecto amistosamente aunque no se revelaron los motivos de su salida

El director Jon Watts ha dejado el reinicio de la compañía de "Fantastic Four". Watts dirigió las tres películas de "Spider-Man" de Marvel Studios con Tom Holland y Zendaya, incluida "Spider-Man: No Way Home", que recaudó $ 1.9 mil millones de dólares, y quería alejarse de la realización de películas de superhéroes.

"Hacer tres películas de 'Spider-Man' fue una experiencia increíble y que me cambió la vida", dijo Watts en un comunicado.

"Estoy eternamente agradecido de haber sido parte del Universo Cinematográfico de Marvel durante siete años. Tengo la esperanza de que volvamos a trabajar juntos y no veo la hora de ver cómo se hace realidad la increíble visión de los Cuatro Fantásticos".

En una declaración separada, el jefe de Marvel Studios, Kevin Feige, dijo que colaborar con Watts en las películas de "Spider-Man" "ha sido un verdadero placer".