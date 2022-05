Jorge Falcón confirma su retiro de los escenarios

Tras 50 años en el mundo del espectáculo, el comediante Jorge Falcón, de 70 años de edad, anunció su retiro de los escenarios.

En entrevista exclusiva con el programa Ventaneando reveló que los motivos por los cuáles ha tomado esa decisión son "la vida, la familia, mis hijos, ahora los veo más, convivo más con ellos, mis nietos que son los motorcitos de este corazón".

Jo Jo Jorge Falcón cuenta que cuando trabajaba su familia casi ni lo veía, tanto así que sus hijos no sabían que era su papá.

"No me veían ni el polvo en mi casa, de hecho cuando empezaba mis hijos estaban chiquillos, me veían entrar y decían: 'mamá, ya llegó el señor que está contigo en la foto'. No me conocían como tal porque un mes en Guadalajara, 15 días en Tijuana, 15 días en Culiacán, entonces en un principio fue muy difícil", cuenta.