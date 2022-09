José Madero llegará a la Arena Monterrey este 21 de octubre

José Madero tiene cita en la ciudad para presentar su Giallo Fantastique Tour, en el que compartirá canciones de su nuevo disco.

José Madero mantiene la racha de éxito, con su gira Giallo Fantastique Tour, y muy pronto llegará a la Arena Monterrey para presentarse en casa. "Es un show con una producción y escenografía grande, muy largo como me gusta hacerlos, para que valga hasta el último peso que la gente pagó", mencionó el cantante, quién estrenó este año su nuevo álbum Giallo.

La cita con el público de Monterrey está pactada para el 21 de octubre, en un show que anticipa será de cerca de tres horas y más de 30 temas, la gira empata canciones de su nuevo disco, así como éxitos de producciones anteriores.

"No va a haber invitados, no suelo hacer eso, no porque no tenga amigos. Esa relación entre el fan y yo como que es muy estrecha, muy íntima, prefiero que el concierto sea nada más entre digamos el público, que es mi público, y yo, una relación de dos", dijo Madero.

El cantautor comparte que aunque espera conseguir una buena convocatoria, no es el objetivo principal de la presentación. "Si en esta ocasión no se llena la Arena, como quiera yo saldría muy contento, porque se nota un crecimiento escalonado, la cuestión aquí es seguir creciendo todo el tiempo, y con que vayan 10 personas más de las que fueron en el pasado, yo me voy muy contento y satisfecho", aseguró.

Los boletos están disponibles en taquillas de la Arena Monterrey además del sistema de venta en línea Superboletos.

Trabaja en nuevo libro

Su camino por la literatura sigue firme, y ya trabaja en su próxima entrega: "Es mi segunda novela de horror para niños, en este caso la editorial me dijo que la van a marquetear como para más grandes, porque está muy pesada para niños, es una historia de horror alrededor del bullying, sale a mediados de noviembre", mencionó Madero.