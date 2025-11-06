Cerrar X
Journey anuncia su retiro con una gira por Norteamérica

La banda de rock anunció su retiro de los escenarios con una ultima gira por EUA y Canadá y con la que recorrerán más de 60 ciudades, entre ellas Laredo, Texas

  • 06
  • Noviembre
    2025

La banda de rock estadounidense Journey, anunció este jueves su retiro de los escenarios con una ultima gira por Estados Unidos y Canadá y con la que recorrerán más de 60 ciudades.

La gira, titulada "Final Frontier", iniciará en el 28 de febrero en Hershey, Pensilvania y terminará el 2 de julio en Laredo, Texas.

Con este tour, también visitaran ciudades canadienses como Ottawa, Hamilton, Montreal, Quebec City y Vancouver.

Fundada en la década de 1970 en San Francisco, California, Journey comenzó con un sonido más cercano al jazz fusión y el rock progresivo, pero el estrellato llegó con la llegada del cantante Steve Perry en 1977, con quien lanzaron sus temas más sonados.

Junto a Neal Schon en guitarra y Jonathan Cain en teclados, guitarra y voz; Deen Castronovo, Arnel Pineda, Jason Derlatka y Todd Jensen conforman la banda en la actualidad.

Schon y Cain son los dos miembros fundadores que formarán parte de esta gira, aunque el primero es el único que se mantiene activo en la banda.

El éxito de 1981 "Don't Stop Believin" se ha convertido en un himno cultural y en 2009 se convirtió en la canción más vendida en la historia de iTunes.


