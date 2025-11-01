Cerrar X
JPMorgan alertó transacciones sospechosas de Epstein por Millones

JPMorgan reportó al Tesoro de EUA transacciones por más de US$1,000 millones vinculadas a Jeffrey Epstein tras su muerte en 2019, según nuevos documentos

Un mes después de la muerte de Jeffrey Epstein en prisión preventiva, JPMorgan Chase presentó ante el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un informe de actividad sospechosa que señalaba transacciones por más de US$ 1,000 millones vinculadas al financista y a sus socios, según documentos judiciales recientemente desclasificados.

El banco notificó las operaciones el 26 de septiembre de 2019, en un SAR (Informe de Actividades Sospechosas), en el que detalló movimientos realizados entre 2003 y 2019 por Epstein a través de numerosas empresas, magnates de Wall Street, su exabogado y entidades financieras, incluidas cuentas conectadas con los bancos rusos Alfa Bank y Sberbank.

El reporte mencionaba que la alerta se debía a la creciente atención mediática sobre los presuntos delitos sexuales de Epstein, acusaciones de malversación de fondos y sus vínculos con figuras políticas y financieras de alto perfil.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de tráfico sexual de menores y murió semanas después en una celda del Centro Correccional Metropolitano. Los nuevos documentos fueron divulgados por orden judicial tras una petición de The New York Times y The Wall Street Journal.

JPMorgan ya había enfrentado demandas por su relación con Epstein, resolviendo en 2023 acuerdos por US$ 365 millones sin admitir culpabilidad.

La portavoz del banco, Patricia Wexler, afirmó que los informes se presentaron conforme a la ley y lamentó que las autoridades no actuaran antes.

Entre los archivos figuran correos entre Epstein y Jes Staley, exdirectivo de JPMorgan, y referencias a reuniones con el entonces príncipe Andrés. Los registros también mencionan al inversionista Leon Black, quien ha negado cualquier conducta inapropiada y asegura que solo recibió asesoría fiscal.

El caso reaviva el debate sobre el papel de los grandes bancos en el monitoreo de actividades financieras ilícitas y la falta de respuesta de las autoridades ante alertas tempranas.


