Juanes lanza biografía y prepara álbum

El artista colombiano Juanes narra sus fracasos y victorias en el texto titulado 1,576,800,000 segundos.

Juanes llegó ayer a sus primeros 50 años de vida, con el lanzamiento de una biografía llena de aciertos y desaciertos y agradece haber logrado una carrera musical "impresionante" y también comparte la noticia de un nuevo álbum que está "a otro nivel de composición e interpretación", según cuenta en entrevista.

"Yo estoy muy agradecido, me despierto por la mañana cada día y tengo mucha gratitud porque de verdad que lo que ha pasado en mi carrera musical y en mi vida ha sido impresionante", subraya, aunque recuerda también los momentos difíciles, pero matiza que "si no hubiera pasado por ese lugar oscuro no estaría en este momento con esa plenitud".

En el libro titulado 1,576,800,000 segundos, Juanes explica que las mezclas en su carrera se dieron "inconscientemente" por una niñez en la que sus papás y hermanos tocaban guitarra y escuchaban música popular de Gardel, Los Panchos, Pedro Infante y José Alfredo Jiménez, y por una adolescencia marcada por el rock.

"A los 13, 14 años, fue que descubrí el rock, la guitarra eléctrica, pues de hecho me volví loco con el rock, creo que fue como una epifanía". La biografía echa un vistazo al Juanes inmigrante en EUA, que llegó con pocos dólares, sin inglés, sin auto, y con la incertidumbre de qué hacía en un país que no era el suyo.

"Fue muy duro, si lo miro ahora lo agradezco de alguna manera porque lo recuerdo como una enseñanza. Fue una época muy compleja, pero al final me enseñó demasiado", comparte.

Se viene música elegante

Juanes asegura que disfruta su autonomía en la música, porque siente que ahora puede hacerla "libremente" como en sus inicios. "Me la puedo jugar haciendo lo que quiera", ahonda; el disco de 13 canciones tiene impreso su sello personal pero "actualizado".

El rock, pero uno más "tradicional", está presente en el álbum, "pero de una manera muy elegante, no lo siento estridente, ni nada de eso, lo siento mezclado con el Caribe, con elementos de la música colombiana", detalla.