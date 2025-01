Juicio del Príncipe Enrique podría llegar a un acuerdo legal

La misión del príncipe Enrique de llevar a los tabloides británicos a juicio por décadas de supuesto espionaje ilegal en su vida estaba en duda este martes, ya que negociaciones de último minuto para llegar a un acuerdo retrasaron el inicio de un juicio de alto riesgo que lo enfrenta a los periódicos de Rupert Murdoch.

Si el duque de Sussex resuelve sus reclamaciones contra la editorial del tabloide The Sun y el ahora desaparecido News of the World, marcaría un cambio significativo en su promesa de ser la única persona que podría responsabilizarlos y exponer sus fechorías en un juicio abierto.

Enrique, de 40 años, el hijo menor del rey Carlos III, y otro demandante son los únicos que no han tomado el mismo camino que cientos más que han resuelto demandas contra News Group Newspapers al que acusan de intervenir sus teléfonos y hacer espionaje ilegal sobre sus vidas.

Entre las más de 1,300 reclamaciones presentadas contra la editorial desde que un escándalo generalizado de espionaje telefónico obligó a Murdoch a cerrar News of the World en 2011, el caso de Enrique es el más cercano a llegar a juicio.

El juicio, que debía comenzar este martes por la mañana, se retrasó un día después de una serie inusual de eventos en la corte que giraron en torno a negociaciones privadas para llegar a un acuerdo fuera de la corte.

Cuando el juez Timothy Fancourt se negó a permitir un retraso adicional hasta el miércoles, los abogados de ambas partes dijeron que irían a la Corte de Apelaciones para impugnar su fallo, efectivamente estancando el inicio del juicio.

El abogado de News Group, Anthony Hudson, dijo que hubo negociaciones productivas y mencionó que había una “suma muy sustancial” en juego si el juicio comenzaba antes de que pudieran completar “negociaciones muy intensas”.

El juicio estaba previsto como el segundo del duque de Sussex en el Tribunal Superior de Londres en su prolongada disputa con la prensa a la que culpa por la muerte de su madre, la princesa Diana, quien murió en un accidente automovilístico en 1997 al ser perseguida por paparazzi en París. También culpa a los medios por ataques persistentes contra su esposa, la actriz Meghan Markle, que los llevaron a abandonar sus compromisos con la familia real y huir a Estados Unidos en 2020.

Enrique ha dicho que su batalla con los medios ha llevado a una ruptura con su familia, pero que se siente obligado a emprenderla para exponer actos ilícitos.

Ganó un caso similar contra la editorial del periódico Daily Mirror en 2023 y tiene otro caso pendiente contra la editorial del Daily Mail.

Acusaciones dirigidas a editores y ejecutivos

Enrique afirma que los periodistas de News Group y los investigadores privados que contrataron violaron su privacidad al usar tácticas ilegales para desenterrar información sobre él y su familia entre 1996 y 2011.

Su compañero demandante, Tom Watson, exlíder adjunto del Partido Laborista, dijo que sus mensajes de voz fueron interceptados durante un período en el que estaba investigando el escándalo de espionaje.

Su abogado dijo que los periódicos tenían una práctica generalizada de egañar para obtener registros médicos, telefónicos y de vuelos, instalaron micrófonos en hogares y colocaron dispositivos de escucha en autos.

Alegan que los ejecutivos ocultaron las fechorías por medios que incluían la destrucción de documentos.

“Esta alegación es incorrecta, insostenible y es fuertemente negada”, dijo News Group en un comunicado.

Entre los ejecutivos acusados están Will Lewis, ahora director general del Washington Post, y Rebekah Brooks, directora general de News UK, una división de News Corp. Niegan haber cometido delitos.

Brooks fue absuelta de cargos de asociación delictuosa para intervenir teléfonos en un juicio penal en 2014, aunque su excolega, Andy Coulson, quien más tarde fue portavoz del primer ministro David Cameron, fue encarcelado.

News Group niega rotundamente las acusaciones y dijo que Enrique no presentó su demanda dentro del límite de seis años requerido.

News Group se disculpó con las víctimas de espionaje telefónico de News of the World en 2011. The Sun nunca ha aceptado responsabilidad.

Litigio y fricción familiar

El juicio, que se espera dure 10 semanas, pondría a Enrique de nuevo en el estrado de los testigos durante varios días en febrero.

En 2023, Enrique se convirtió en el primer miembro de alto rango en la familia real en testificar en un tribunal desde finales del siglo XIX, cuando el hijo mayor de la reina Victoria, el príncipe Alberto Eduardo, testificó dos veces.

Eso ha puesto a Enrique en desacuerdo con una familia famosa por una actitud de “nunca quejarse, nunca explicar”.

Enrique reveló en documentos judiciales que su padre se oponía a su litigio. También dijo que su hermano mayor Guillermo, príncipe de Gales y heredero al trono, había recibido una “suma enorme” para resolver una queja contra News Group.

Enrique dijo que su guerra con los tabloides era central en su ruptura con su familia.

“La misión continúa, pero sí, ha causado, como dices, parte de una ruptura”, dijo Enrique en el documental “Tabloids On Trial”.

Enrique dijo que deseaba que su familia se hubiera unido a él para tomar una posición contra las ofensas de los medios.

“Pero, ya sabes, estoy haciendo esto por mis razones”, dijo.

Fuerte incentivo para llegar a un acuerdo

El actor Hugh Grant era uno de los demandantes restantes del lado de Enrique, pero dijo que se vio obligado a aceptar “una enorme suma de dinero” para llegar a un acuerdo porque podría haber enfrentado una factura legal de 12,3 millones de dólares incluso si ganaba en el juicio.

Según la ley civil inglesa, un demandante que gana un fallo que es menor de lo que se le ofreció para llegar a un acuerdo, tiene que pagar las facturas legales de ambas partes. La ley tiene la intención de desalentar los juicios prolongados.

A pesar del grave riesgo financiero, Enrique le dijo a The New York Times Dealbook Summit en diciembre que no iba a ceder.

“Se han establecido porque han tenido que hacerlo”, dijo sobre los acuerdos de otros demandantes. “Una de las principales razones para llevar esto hasta el final es la rendición de cuentas, porque soy la última persona que realmente puede lograr eso”.

Un retraso inesperado en el último momento

El retraso del juicio no fue notable, pero la secuencia de eventos que llevó a ello fue inusual.

Después de que expiró un aplazamiento durante la hora del almuerzo, los abogados se pusieron de nuevo sus pelucas y buscaron otro aplazamiento mientras danzaban verbalmente alrededor del acuerdo que estaba en la mente de todos.

Pero Fancourt, quien notó su uso de palabras “en código” para discutir el asunto, dijo que aunque entendía la “dinámica del acuerdo”, las partes tuvieron meses para llegar a él.

“No estoy convencido de que si hay una verdadera voluntad de llegar a un acuerdo, primero que no podría haberse logrado para hoy”, dijo Fancourt. “Estas partes han tenido mucho tiempo para llegar a términos en este asunto”.

Después de conceder a regañadientes un receso de 10 minutos ostensiblemente para dar tiempo al abogado de Enrique, David Sherborne, para eliminar cualquier cosa provocativa de su declaración inicial que pudiera afectar las negociaciones en curso, las partes regresaron a la corte y dijeron que apelarían.

Fancourt, que no estaba conforme, dijo que habían logrado finalmente el retraso que buscaban al decidir ir a un tribunal superior.

“No voy a interponerme en el camino del acceso a la justicia si las partes desean ir a la Corte de Apelaciones”, dijo Fancourt.

