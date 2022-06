Julia Roberts regresa a la comedia romántica

La actriz protagoniza el primer tráiler de Ticket to Paradise, una película que la reúne con George Clooney.

Julia Roberts hará su regreso triunfal a la comedia romántica.

La actriz protagoniza el primer tráiler de Ticket to Paradise, una película que la reúne con George Clooney.

En la trama, son divorciados y a pesar de su animadversión mutua, deberán unir fuerzas para evitar que su hija Lily (Kaitlyn Dever), se case con un muchacho al que acaba de conocer en Indonesia.

"La gente suele malinterpretar el tiempo que llevo sin hacer una comedia romántica como si no quisiera hacer una.

Si hubiera leído algo que considerara del nivel de escritura de Notting Hill o el nivel de disparate de La boda de mi mejor amigo, lo hubiera hecho.

Simplemente no existieron hasta que llegó Ticket to Paradise", dijo Roberts a New York Times Magazine.