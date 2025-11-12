Junior H, investigado en Jalisco por apología del delito

El cantante mexicano de corridos tumbados, Junior H, se encuentra bajo investigación después de que compareciera ante la Fiscalía de Jalisco por presuntamente haber incurrido en apología al delito al interpretar uno de sus temas el pasado 28 de octubre.

Mediante un comunicado por parte de la Fiscalía de Jalisco, se informó que Junior H, quien fue identificado como Antonio "N", se presentó este martes a una cita con el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, en donde se le abrió una carpeta de investigación por su presunta apología del delito.

La dependencia precisó que “los hechos por los que acudió a rendir declaración ocurrieron en el palenque de las Fiestas de Octubre, por la aparente interpretación del tema ‘El Azul’”.

Aunado a esto, en el sitio web de la Fiscalía se compartió una imagen del artista en las instalaciones. Del mismo modo, un video de Junior H en la Fiscalía fue compartido en redes sociales.

El tema "El Azul" hace una referencia explícita a Juan José Esparragoza Moreno, conocido como “El Azul”, el cual es uno de los líderes del Cártel de Sinaloa.

Además, la canción también aborda temas ligados al crimen organizado; ha captado la atención de las autoridades por su contenido y por el contexto prohibitivo que se vive actualmente en Jalisco.

Por último, la Fiscalía aclaró que la carpeta de investigación en contra del artista se está integrando y será judicializada en caso de reunir los elementos suficientes.

Esta polémica va más allá de posibles sanciones legales, pues hay que recordar que el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró semanas antes que Junior H podría enfrentar una multa de 33 mil pesos por su actuación.

