Justin Bieber cancela gira por Sudamérica

A tan solo un día antes de su próxima presentación, Justin Bieber decide cancelar su gira por Sudamérica, dejando decepcionados a sus fans. Las fechas afectadas son las siguientes:

El cantante canadiense se había presentado el pasado fin de semana en el Festival Rock In Rio, pero debido al cansancio y estrés emocional que ha sufrido durante sus últimas presentaciones, es que decide finalizar la serie de conciertos que aún tenía pendiente por Sudamérica.

Se había rumorado desde hace días que la salud mental y física del intérprete de "Peaches" no se encontraba del todo bien y que probablemente cancelaría una o dos presentaciones, pero no se esperaba que cancelara toda una fase de su gira.

Fue a través de Instagram, que el cantante compartió a través de sus historias un comunicado donde explica los motivos que lo orillaron a tener que tomar esta drástica decisión.

"

A principios de este año, hice pública mi batalla contra el síndrome de Ramsay-Munt, en el que mi cara estaba parcialmente paralizada. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar el tramo de América del Norte de la gira Justice. Después de descansar y consultar con mis médicos, familia y equipo, me fui a Europa en un esfuerzo por continuar con la gira. Realicé seis shows en vivo, pero me pasó factura. Este fin de semana pasado, actué en Rock in Rio y di todo lo que tengo a la gente de Brasil. Después de bajarme del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta de que necesitaba hacer de mi salud la prioridad en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por el momento. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar. He estado muy orgulloso de traer este programa y nuestro mensaje de Justicia al mundo. ¡Gracias por sus oraciones y apoyo durante todo esto! ¡Los amo a todos apasionadamente!"