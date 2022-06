Justin Bieber sufre parálisis facial; pide que oren por él

Justin Bieber, de 28 años de edad, reveló que debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunts, la mitad de su rostro de encuentra paralizado.

El ganador del Grammy, Justin Bieber, explicó hoy, a través de un video, la razón por la cual decidió cancelar varios de sus próximos show.

El cantante, de 28 años de edad, reveló que debido a que padece el síndrome de Ramsay Hunts, la mitad de su rostro de encuentra paralizado.

"Quería informarles sobre lo que ha estado pasando, obviamente, como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído y faciales, que mi cara tiene parálisis", comentó.

"Como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara y esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", añadió.

Cabe señalar, que Justin Bieber anunció después de ofrecer un concierto en la Ciudad de México que se tomaría un descanso para enfocarse en su salud; sin embargo, no había explicado a detalle lo que sucedía.

"Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100% para poder hacer lo que vine hacer desde que nací", aseguró.

"Los amo, gracias por ser pacientes conmigo y voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad sólo que no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien, espero y confío en Dios, confío en que todo es por una razón, no estoy seguro de cuál en este momento, pero mientras tanto voy a descansar. Los amo, paz", puntualizó el famoso, quien solicitó a sus fans que oren por él.