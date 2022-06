Karely Ruiz llamó creído a Fofo Márquez; la bloqueó

Un video de Karely Ruiz, quien ha incrementado su popularidad en los últimos meses, comenzó a circular el fin de semana en el que se le ve de fiesta y besando al influencer Fofo Márquez, lo que desató rumores de un posible noviazgo, pero de acuerdo a declaraciones de la propia modelo de OnlyFans, esto está muy lejos de la verdad.

En entrevista con Ryan Hoffman, mejor conocido como Rayito, Karely platicó que tras conocerlo las cosas no terminaron bien y al día siguiente se bloquearon de las redes sociales.

"No quiero hablar mucho del tema, pero ya me habían dicho que era súper creído y la verdad no se equivocaron, es peor de lo que me habían dicho", reveló la también influencer.