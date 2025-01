Karime Pindter se disculpa con Selena Gómez tras polémica

Karime Pindter se vio envuelta en una polémica después de que en redes sociales empezara a viralizarse un video en donde habló del cuerpo de la actriz Selena Gómez.

El fragmento del video formaba parte de su podcast llamado "Karime Kooler" del año pasado.

Amo como bufas a la Selena Gómez, a mí también me ca... La verdad yo amo a Hailey Bieber, dice Karime a su invitado al podcast.

Pindter, también la llamó "fodonga" y agregó en tono de burla: ''y no me quieran cancelar pe... yo he pasado por todo".

El video generó las críticas de los usuarios de redes sociales, mientras ella estaba de vacaciones en Aspen con su familia y amigos.

Después de su regreso a México, la influencer emitió un comunicado sobre el video y pidió disculpas a la actriz de la película "Emilia Pérez".

Esta semana se hizo viral un clip de un episodio del año pasado, de hace varios meses… Aunque yo no sabía que Selena Gómez tenía lupus y mi intención nunca fue burlarme de su salud - ni lo haría - ahora lo sé y entiendo por qué mis comentarios estuvieron tan fuera de lugar, expresó Karime en el comunicado.

La influencer mencionó que no sabía que Selena Gómez tenía Lupus y su intención nunca fue burlarse.

Madurar y evolucionar es un proceso en el que espero que me puedan seguir acompañando, yo sigo aprendiendo. Pido una disculpa y me llevo una lección más aprendida, concluyó Pindter.

La disculpa pública de la influencer fue bien recibida en su mayoría por sus fans, quienes destacaron que haya reconocido su error y salir a disculparse.

