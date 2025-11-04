Katy Perry anuncia su nuevo sencillo 'Bandairs'

La estrella del pop Katy Perry sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Bandairs”, que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 6 de noviembre.

El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde la cantante compartió una imagen promocional acompañada de un breve mensaje que encendió la emoción de sus fans alrededor del mundo.

“Bandairs” marcará el regreso oficial de Perry a la música tras un periodo de descanso en el que la artista se enfocó en su familia y proyectos personales.

Aunque aún no se han revelado detalles sobre el sonido o el videoclip, sus seguidores esperan un tema lleno de energía, fiel al estilo vibrante y colorido que la caracteriza.

Comentarios