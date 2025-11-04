Katy Perry anuncia su nuevo sencillo 'Bandairs'
La estrella del pop Katy Perry sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado 'Bandairs'
La estrella del pop Katy Perry sorprendió a sus seguidores al anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “Bandairs”, que estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo 6 de noviembre.
El anuncio fue hecho a través de sus redes sociales, donde la cantante compartió una imagen promocional acompañada de un breve mensaje que encendió la emoción de sus fans alrededor del mundo.
bandaids— KATY PERRY (@katyperry) November 4, 2025
November 6
“Bandairs” marcará el regreso oficial de Perry a la música tras un periodo de descanso en el que la artista se enfocó en su familia y proyectos personales.
Aunque aún no se han revelado detalles sobre el sonido o el videoclip, sus seguidores esperan un tema lleno de energía, fiel al estilo vibrante y colorido que la caracteriza.
