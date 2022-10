Kevin Spacey niega acusaciones de abuso sexual

El actor Kevin Spacey fue demandado por Anthony Rapp, quien afirma que el famoso intentó llevarlo a la cama cuando tenía 14 años. Kevin Spacey testificó el lunes en una corte de Nueva York que nunca tuvo un avance sexual con el actor Anthony Rapp, quien lo demandó afirmando que el actor galardonado con el Premio de la Academia intentó llevarlo a la cama cuando Rapp tenía 14 años. Tras identificarse como “Kevin Spacey Fowler”, al actor le preguntaron sobre las acusaciones de Rapp acerca de que el Spacey, de entonces 26 años, lo levantó como un novio carga a una novia en la noche de bodas tras una fiesta de 1986 y se recostó sobre él. Rapp testificó antes en el juicio que logró liberarse y salir debajo de Spacey en el encuentro en el que ambos estaban vestidos antes de escapar del apartamento, pero no sin que Spacey lo siguiera a la puerta y le preguntara si estaba seguro de que quería irse.

“No son reales”, dijo Spacey sobre las acusaciones.

Después le preguntaron si había mantenido en privado su vida personal a lo largo de su carrera. 'Tuve una dinámica familiar muy complicada”, dijo sobre las diatribas de su padre supremacista blanco y neonazi que lo llevaron a odiar la intolerancia.



Spacey dijo que la mente de su padre probablemente se dañó durante un periodo de desempleo después de intentar ser escritor creativo.

'Mi padre era un supremacista blanco y neonazi”, dijo Spacey. “Eso significa que mis hermanos y yo nos veíamos obligados a escuchar horas y horas de mi padre sermoneándonos sobre sus creencias'. Agregó que en ese entonces comenzó su 'odio a la intolerancia'.

Spacey dijo que era “humillante y aterrador cuando sus amigos lo visitaban en casa” porque nunca estaba seguro de lo que su padre podría decirles a ellos o a él. 'Todo lo que pasaba en esa casa era algo que me tenía que guardar para mí. Nunca, nunca hablé de esto. Nunca he hablado públicamente de esto”, dijo.









Cuando Spacey se interesó en el teatro, dijo, tuvo que soportar las vociferaciones de su padre, quien “solía gritarme ante la idea de que pudiera ser gay”.





El testimonio de Spacey comenzó dos horas después de que el juez Lewis A. Kaplan desestimara una de las acusaciones contra Spacey por infligir daño emocional después de que los abogados de Rapp terminaron de presentar su evidencia. Kaplan dijo que elementos de esa acusación duplican los argumentos de la otra acusación de Rapp sobre que fue víctima de agresión.





El abogado de Spacey argumentó que se desestimara el caso bajo los argumentos de que los abogados de Rapp no habían demostrado sus acusaciones.





Kaplan dijo que el juicio puede proceder con las otras acusaciones presentadas por Rapp, quien actualmente tiene 50 años y es un actor regular en “Star Trek: Discovery” en televisión. Rapp también fue parte del elenco original de Rent en Broadway.





Spacey, de 63 años y galardonado con el Oscar, protagonizaba la popular serie de Netflix “House of Cards” cuando las acusaciones de Rapp y otros en 2017 descarrilaron abruptamente su carrera.

Rapp se presentaba en “Precious Sons” en Broadway en 1986 cuando conoció a Spacey, de entonces 26 años.





Rapp presentó sus declaraciones a lo largo de varios días en el juicio, que comenzó su tercera semana el lunes.





The Associated Press no suele nombrar a la gente que alega haber sido víctima de abuso sexual a menos que denuncien públicamente, como lo ha hecho Rapp.