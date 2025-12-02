'La Casita' causa polémica previo a shows de Bad Bunny en CDMX

Previo a su llegada a México, Bad Bunny está en medio de la polémica otra vez.

Y es que, después de rumores y especulaciones, el escenario de "La Casita" sí estará en sus presentaciones en la Ciudad de México, junto con "Los Vecinos", una sección adicional que la empresa Ocesa anunció para las siguientes fechas.

Fueron estas decisiones las que han causado la molestia de los fans mexicanos del "Conejo Malo".

¿Qué es 'La Casita' y por qué causa polémica?

A tan solo nueve días de que el cantante puertorriqueño arribe a México, Ocesa publicó en sus redes sociales un mapa donde se agregó "La Casita", un set inspirado en una vivienda típica de Puerto Rico, la cual funciona como un punto alterno donde el cantante interpreta parte de su show y convive con el público.

Durante sus conciertos en República Dominicana, el set fue colocado en un extremo del estadio, lo cual cambió por completo la perspectiva del concierto según el boleto adquirido.

Pero para el caso de México, el mapa compartido por Ocesa muestra que este escenario auxiliar estaría ubicado en una zona bastante alejada del escenario principal, haciendo que los fans que compraron el boleto más caro no tengan una experiencia cercana al cantante durante todo el show.

Tras darse a conocer esta noticia, las reacciones en redes no tardaron en aparecer, pues usuarios que compraron un boleto que superó los $12,000 pesos expresaron su inconformidad sobre la ubicación de "La Casita", pues aseguraron que podría afectar la vista o modificar lo que esperaban del concierto.

¿Qué es la sección 'Los Vecinos'?

Dentro de la publicación donde se daba a conocer la ubicación de "La Casita", se confirmó la apertura de una nueva zona llamada "Los Vecinos".

Esta nueva zona está diseñada como parte del propio montaje del escenario principal.

En esta zona el público podrá tener acceso general sin numeración e igual que los que compraron boleto en la misma zona donde estará "La Casita".

Aunque no se ha compartido el precio oficial para México, en Costa Rica el boleto en la zona “Los Vecinos” fue de ¢185,000 colones, lo que serían alrededor de $6,871.52 pesos.

