La Gala del Met rendirá tributo a cineastas

Destacará las narrativas de vestimenta que han presentado en sus filmes, directores como Sofia Coppola, Martin Scorsese, Chloé Zhao, entre otros.

Hollywood tendrá una fuerte presencia en la Gala del Met este año, y no sólo en la alfombra roja. Un grupo de cineastas prominentes que incluyen a Sofia Coppola, Martin Scorsese, Regina King y la ganadora del Óscar del año pasado, Chloé Zhao, serán una parte clave de la exposición del Instituto del Traje que inaugurará la gala en mayo.

El curador estrella Andrew Bolton anunció la lista de ocho directores que crearán lo que llamó "viñetas cinematográficas" en las salas de época del ala estadounidense del Museo Metropolitano de Arte. Los otros cuatro son Janicza Bravo, Julie Dash, Autumn de Wilde y Tom Ford, el célebre diseñador de moda que también es director de cine.

La muestra más reciente, In America: An Anthology of Fashion (En Estados Unidos: Una antología de moda), es en realidad la segunda parte de una gran exposición que explora las raíces de la moda estadounidense.

La primera se inauguró en septiembre junto con una "minigala", una de dos planeadas dentro del periodo de un año mientras el Instituto del Traje lidia con las restricciones de la pandemia, como cualquier otra institución artística.

Esta exposición, que se inaugurará junto con lo que el museo espera sea una gala de tamaño completo el 2 de mayo, en su tradicional primer lunes de ese mes, contará con unos 100 ejemplos de moda masculina y femenina desde el siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX.

Mientras la primera parte, que permanecerá en las salas del Centro de Vestuario Anna Wintour, explora "un nuevo lenguaje de la moda estadounidense", la segunda analiza "narrativas de vestimenta desconocidas filtradas a través de la imaginación de algunos de los directores de cine más visionarios de Estados Unidos", dijo Bolton.