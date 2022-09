"La Guzmán" se desquita, suelta golpe a fan por tocarla

La polémica envuelve una vez más a Alejandra Guzmán, que sufrió del bochornoso momento donde un fan subió al escenario pero fue tocada de forma indebida, lo que provocó el enojo de la cantante.

Fue mediante la plataforma de Tiktok que empezó a circular el vídeo donde se muestra el momento justo donde "La Guzmán" se encontraba cantando la canción "Diablo" y tocando el pandero, cuando sufrió este incidente.

El clip perteneciente a la cuenta @reymoon37 compartió el vídeo bajo el título "El vídeo que Alejandra Guzmán no quiere que vean. Golpea a fan con el pandero" que rápidamente se hizo viral y ha alcanzado más de 80 mil reproducciones.

En las imágenes se ve a una asistente subir al escenario tras evadir a los guardias de seguridad.

Pero la fan al momento de abrazar a la cantante le toca uno de sus senos e intenta darle un beso, por lo que la rockera reaccionó enfurecida.

Instantes después, los elementos de seguridad intervienen y bajan a la fan del escenario, pero Alejandra seguía bastante enojada por lo que dejó de cantar y le terminó aventando el pandero a la fan irrespetuosa.

Luego de que el video se hiciera viral, los internautas entraron en polémica por dicha situación, pues algunos aplaudieron a la cantante por defenderse de la agresión, pero otros consideran que estuvo de más atacarla o consideran que la intensión de la fan no fue manosear a Guzmán.

"No fue con intención pero como siempre la gente pensando lo peor y defendiendo actos como este", "También fue una falta de respeto que Alejandra le aventara el instrumento a la fan", "La chava se ve que la quiere abrazar y de emoción no vio para donde iba su mano no fue intencional, la que si se pasó es Alejandra", son algunos de los cientos de comentarios que dejaron los internautas en la publicación.