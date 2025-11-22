La Oreja de Van Gogh trabaja en nuevas canciones con Amaia

La Oreja de Van Gogh volvió a despertar la emoción de sus seguidores al anunciar que ya trabaja en nuevas canciones junto a Amaia Montero.

El grupo compartió este viernes dos imágenes desde su local de ensayo a través de Instagram, donde se ve a Xabi San Martín, Amaia y Álvaro Fuentes frente a un programa de producción musical. Las fotos aparecen acompañadas por un mensaje elocuente: “Trabajando en nuevas canciones”.

Aunque la banda no ha revelado fechas, títulos ni adelantos más allá del breve tema inédito publicado cuando confirmaron el regreso de Amaia, el gesto bastó para reavivar el entusiasmo.

La expectativa ha crecido desde el 15 de octubre, cuando oficializaron la vuelta de su vocalista original y anunciaron su nueva gira.

En menos de 24 horas se vendieron más de 100 mil entradas, obligando a sumar ocho fechas adicionales en la primera semana.

La gira Tantas cosas que contar ya cuenta con 29 conciertos por todo el país, con funciones dobles y triples en ciudades como Donostia, Madrid, Bilbao, Barcelona y Murcia.

El grupo reconoció que el reencuentro ha sido tan emotivo como inesperado: “Volver al local y sentir que todo seguía aquí nos hizo ver que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos”.

Amaia Montero también vive esta etapa como un renacer personal. En una carta publicada en Instagram habló de un largo proceso de reconstrucción emocional, asegurando que esta no es una vuelta al pasado, sino “el comienzo de una etapa nueva”.

“He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, mis compañeros, mis hermanos”, expresó.

