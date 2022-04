La policía se ofreció a arrestar a Smith

Chris Rock decidió no presentar cargos luego de la bofetada que le propinó Will, y desestimó el ofrecimiento de las autoridades que insistían en detenerlo.

La policía de Los Ángeles estaba lista para arrestar a Will Smith luego que el actor abofeteó a Chris Rock en el escenario durante los Premios de la Academia, dijo el productor del espectáculo, Will Packer.

"Me dijeron, tú sabes, ´esto es agresión´, fue una palabra que usaron en ese momento", dijo Packer en un adelanto de una entrevista que dio al programa Good Morning America. "Dijeron ´iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo´. Estaban exponiendo las opciones".

Pero Packer dijo que Rock insistió en que no quería tomar ninguna acción. "Él dijo: ´No, no, no, estoy bien´", dijo Packer. "Incluso al punto que le dije: ´Rock, déjalos terminar´. Los oficiales de la policía de Los Ángeles terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ´¿Te gustaría que tomemos alguna medida?´ Y él dijo que no".

Además trascendió que aunque la Academia dijo que le habían pedido a Smith que abandonara la ceremonia en realidad eso no habría sucedido."Nadie le preguntó a Chris si Will debía irse. Nunca lo consultaron. Fue el productor de los Óscar, Will Packer, quien tomó la decisión final de dejar que Will se quedara", dijo una fuente.

La Academia inició procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a las normas de conducta de la organización, Will podría ser suspendido, expulsado o sancionado de otra manera.

Y Almodóvar repudia el discurso de Will

Pedro Almodóvar no sólo repudia la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock en los Óscares, sino el discurso que Smith pronunció poco después, al recibir el premio al Mejor Actor. "El discurso se parecía al de un líder de una secta", señaló.

"Uno no defiende ni protege a la familia con los puños, y no, el diablo no aprovecha los momentos clave para hacer su trabajo", añadió en referencia a una frase que Smith le atribuyó al actor Denzel Washington: "En tu momento más alto, sé cuidadoso. Ahí es cuando el diablo viene por ti. El diablo, de hecho, no existe", comentó Almodóvar.