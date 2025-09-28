La 'Reina del Rock', Tina Turner ya tiene su estatua en Tenessee

A más de dos años de su fallecimiento, la reina del rock and roll, Tina Turner, fue inmortalizada con una estatua de tres metros en Tennessee, una obra diseñada por el escultor Fred Ajanogha.

La estatua fue develada este sábado durante una ceremonia en el parque de Brownsville, ciudad en donde creció antes de convertirse en una de las artistas más reconocidas y populares del mundo.

La escultura también se encuentra ubicada a escasos metros de la escuela secundaria donde estudió.

El monumento muestra a Turner con su característico peinado salvaje y sosteniendo un micrófono, como si estuviera cantando en el escenario.

De acuerdo con el escultor Fred Ajanogha, en la estatua intentó capturar "su flexibilidad de movimiento en el escenario", así como sostenía el micrófono con el dedo índice extendido y su peinado.

Turner falleció el 24 de mayo de 2023 a los 83 años después de una larga enfermedad en su hogar en Küsnacht, cerca de Zúrich.

Durante su carrera fue ganadora de varios premios Grammy, y se le atribuye la creación de éxitos como "Nutbush City Limits", "Proud Mary", "Private Dancer" y "We Don't Need Another Hero", la cual fue escrita para la película "Mad Max". Beyond Thunderdome". Sus créditos cinematográficos también incluyen Tommy y El último gran héroe.

