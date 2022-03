Lady Gaga copresenta fiesta del Oscar de Elton John

La fiesta ha recaudado más de 86 millones de dólares hasta la fecha, dijeron los organizadores.

Los Ángeles.- Lady Gaga, Billy Porter y el actor de "Will & Grace" Eric McCormack se unirán a Elton John como coanfitriones de la fiesta benéfica de la superestrella británica para ver la ceremonia de los premios Oscar.

Es el 30mo año que el cantante organiza una fiesta para recaudar fondos para su Fundación Elton John contra el Sida. El evento será nuevamente presencial luego que la fiesta del año pasado se realizó de manera virtual debido a la pandemia de coronavirus.

La fiesta, que coincidirá con los Premios de la Academia del 27 de marzo en Los Ángeles, ha recaudado más de 86 millones de dólares hasta la fecha, dijeron los organizadores.

La cantautora Brandi Carlile actuará durante el evento.

Porter es el astro galardonado con el Emmy de la serie "Pose", un programa que terminó el año pasado luego de cuatro temporadas en la cadena FX. Tanto él como Gaga han asistido a los premios Oscar en los últimos años, luciendo impresionantes atuendos en la alfombra roja. McCormack ganó un Emmy interpretando a Will en "Will & Grace" de NBC durante su emisión original a principios de la década de 2000 y protagonizó también su reciente reestreno.

"Lady Gaga, Billy Porter y Eric McCormack no solo son increíblemente talentosos, sino que también han contribuido en gran medida a la visibilidad e inclusión LGBTQ+ en el entretenimiento, tanto en la pantalla como en la música", dijo el coanfitrión David Furnish, presidente de la fundación y esposo de John. "Me siento honrado de que este grupo me acompañe en el escenario de West Hollywood Park para abogar por todos los grupos marginados afectados por el VIH".

La fundación lucha contra la discriminación contra personas con sida y tiene programas para brindar tratamiento, prevenir infecciones y presionar a los gobiernos por programas que ayuden a las personas con VIH.

Con información de AP