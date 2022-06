Lady Gaga en pláticas para ser Harley Quinn en Joker 2

La actriz ganadora del Oscar estaría uniéndose al también ganador del premio de la Academia Joaquin Phoenix para la secuela de la exitosa cinta

La confirmación de la secuela de la exitosa cinta del 2019 ´Joker´ sin duda alegró mucho a los fanáticos del icónico personaje, pero comenzó a levantar enorme expectativas respecto al futuro del personaje.

Hasta esta tarde los detalles que se conocían eran mínimos, sin embargo diversos medios reportan que la también cantante Lady Gaga estaría uniéndose al proyecto y que la cinta se tornaría musical.

De acuerdo a información exclusiva de The Hollywood Reporte, la secuela de la exitosa cinta nominada al Oscar sería un musical en el cual Lady Gaga estaría tomando el rol de Harley Quinn.

Las fuentes aseguran que actualmente la artista y la producción se encuentran en conversaciones intensas para ser parte de la trama y podrían llegar a un acuerdo que sería anunciado próximamente, aunque aún deben terminar de negociar con Phoenix su contrato.

Los detalles que se conocen acerca de la nueva cinta son mínimos, pues apenas la semana pasada el director Todd Phillips compartió la confirmación al lado de una imagen de Phoenix leyendo el guión.

La anterior película terminó con Arthur (Joker) en las instalaciones del psiquiátrico por lo cual no suena nada descabellado la historia de que se tope con Quinn, la psiquiatra que lo atiende y que tiempo después se convierte en su principal compañera de crimen.

De concretarse el acuerdo, Todd Phillips volvería a trabajar con la intérprete de Born This Way, ya que el fungió como productor de A Star Is Born, película protagonizada por la cantante junto a Bradley Cooper.