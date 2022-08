Lanza Anthony Hopkins serie de NFT's

El actor Anthony Hopkins expandió su escenario artístico al lanzar su primera serie de Non -Fungible Token o Token no fungible, conocidos simplemente como NFT.

Dicho proyecto lleva por nombre "The Eternal Collection" y se realizó en conjunto de Orange Comet, un startup de estudio creativo de Web3; cabe aclarar que esta acción marca una expansión de parte de Hopkins de su escenario y expresión artística.

"The Eternal Collection conceptualiza una interpretación de los vastos arquetipos de personajes que Anthony Hopkins ha retratado a lo largo de su carrera cinematográfica", comentó Orange Comet.

La serie coleccionable conceptualiza 10 prospectos del actor en diferentes personajes que Hopkins interpretó en su carrera cinematográfica, como Hannibal Lecter en el Silencio de los Inocentes o Odín en Thor de Marvel Studios, entre otras obras y estilos de la obra.

"Como artista, ha sido fantástico descubrir las NFT como el nuevo lienzo. Gracias @orangecometnft por inmortalizar a este anciano. "The Eternal Collection" se basa en los arquetipos de Jungian, a los que me he referido y conceptualizado al crear un personaje", publicó el artista en sus redes sociales.