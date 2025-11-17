Lanzan moneda por los 40 años del Live Aid de Freddie Mercury

La leyenda de Freddie Mercury sigue viva y, a 40 años de su actuación junto a Queen en el Live Aid, Reino Unido lanzó una moneda conmemorativa por dicha presentación.

La moneda, emitida por La Casa de la Moneda Real, presenta una imagen del vocalista y líder de Queen, con la cabeza hacia atrás y sosteniendo el pie de un micrófono en plena actuación. Una pose mítica de Freddie.

En la moneda también se incluye un pentagrama que recorre el borde completamente, en representación de su rango vocal de cuatro octavas.

La primera moneda fue acuñada la semana pasada por la hermana de Freddie, Kashmira Bulsara, en la Real Casa de la Moneda de Gales.

“Como Freddie murió joven, no tuvo la oportunidad de recibir una medalla real por su talento en el mundo de la música. Así que tener una moneda real de esta manera es maravilloso y muy apropiado”, dijo.

“La moneda captura perfectamente su pasión y la alegría que brindó a millones a través de su música”, añadió. “Creo que el diseño es muy impresionante y lograron capturar la pose más icónica de Freddie, que es tan reconocible en todo el mundo”.

La directora de monedas conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, Rebecca Morgan, aseguró que el momento era perfecto para celebrar al vocalista de Queen con su propia moneda.

Además, dijo que los seguidores de la agrupación estaban "pidiendo a gritos" y que "este parecía el año para hacerlo", porque se cumplen 40 años desde que cautivó al público en el concierto Live Aid de 1985, el cual es considerado por muchos como el mejor concierto de todos los tiempos.

También, este año se cumplen 40 años del lanzamiento del primer álbum solista de Freddie, "Mr. Bad Guy".

Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 a los 41 años, un día después de anunciar públicamente que era VIH positivo.

Además de esta moneda, La Real Casa de la Moneda también ha emitido monedas especiales para conmemorar a leyendas de la música como David Bowie, George Michael, Shirley Bassey y Paul McCartney.

Las monedas saldrán a la venta en el sitio web de la Royal Mint este martes. Los precios comienzan en 18.50 libras ($24.4 dólares) para una versión sin circular de 5 libras. Una moneda de oro de prueba de 2 onzas cuesta 9,350 libras ($12,315 dólares).

La Royal Mint dijo que donará una edición especial de oro de la moneda al Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica que se creó en memoria del cantante y dona fondos a las personas que viven con VIH/SIDA.

