Lanzan nuevo tráiler de la última temporada de 'Stranger Things'

La plataforma de streaming lanzó el nuevo tráiler de la esperada temporada final de "Stranger Things", que promete cerrar con broche de oro la historia que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo.

Ambientada en el otoño de 1987, la quinta temporada retoma los eventos posteriores a la devastadora apertura de las grietas en Hawkins, provocadas por Vecna.

La sinopsis oficial señala que el pueblo se encuentra sumido en el caos, mientras Eleven, Mike, Will y el resto del grupo se preparan para una última misión, encontrar y destruir a Vecna.

Aunque el villano ha desaparecido, su influencia sigue presente, dejando a los protagonistas atrapados entre dimensiones y recuerdos.

La nueva entrega promete una narrativa cargada de acción, tensión emocional y revelaciones sobre los orígenes del Upside Down, un misterio que los creadores aseguran resolverán por completo.

Los hermanos Duffer adelantaron que el primer episodio, “The Crawl”, comenzará sin pausas, con la acción al máximo desde los primeros minutos.

Además, afirmaron que no quedarán cabos sueltos: todo, desde los Demogorgons hasta el Mind Flayer, estará conectado en un cierre coherente y espectacular.

Cabe señalar que la temporada final de "Stranger Things" se lanzará en tres partes:

Primera entrega: 26 de noviembre de 2025 (cuatro episodios)

Segunda entrega: 25 de diciembre de 2025 (tres episodios)

Gran final: 31 de diciembre de 2025 (episodio especial de más de dos horas y media)

Con esta última entrega, la saga de Hawkins llega a su conclusión definitiva.

