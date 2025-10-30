Cerrar X
stranger_things_trailer_f42af71de6
Escena

Lanzan nuevo tráiler de la última temporada de 'Stranger Things'

La última temporada llega dividida en tres partes y promete cerrar todos los misterios del Upside Down con una batalla final contra Vecna

  • 30
  • Octubre
    2025

La plataforma de streaming lanzó el nuevo tráiler de la esperada temporada final de "Stranger Things", que promete cerrar con broche de oro la historia que ha cautivado a millones de espectadores alrededor del mundo.

Ambientada en el otoño de 1987, la quinta temporada retoma los eventos posteriores a la devastadora apertura de las grietas en Hawkins, provocadas por Vecna.

La sinopsis oficial señala que el pueblo se encuentra sumido en el caos, mientras Eleven, Mike, Will y el resto del grupo se preparan para una última misión, encontrar y destruir a Vecna.

Aunque el villano ha desaparecido, su influencia sigue presente, dejando a los protagonistas atrapados entre dimensiones y recuerdos.

La nueva entrega promete una narrativa cargada de acción, tensión emocional y revelaciones sobre los orígenes del Upside Down, un misterio que los creadores aseguran resolverán por completo.

Los hermanos Duffer adelantaron que el primer episodio, “The Crawl”, comenzará sin pausas, con la acción al máximo desde los primeros minutos.

Además, afirmaron que no quedarán cabos sueltos: todo, desde los Demogorgons hasta el Mind Flayer, estará conectado en un cierre coherente y espectacular.

Cabe señalar que la temporada final de "Stranger Things" se lanzará en tres partes:

  • Primera entrega: 26 de noviembre de 2025 (cuatro episodios)
  • Segunda entrega: 25 de diciembre de 2025 (tres episodios)
  • Gran final: 31 de diciembre de 2025 (episodio especial de más de dos horas y media)

Con esta última entrega, la saga de Hawkins llega a su conclusión definitiva.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_10_31_T093147_726_a72b94550c
Belinda sorprende con disfraz para Belliween 2025
2242148987_17434f724f
Celebridades deslumbran con creativos disfraces de Halloween
escena_jesse_eisenberg_c24dc24e93
Jesse Eisenberg donará uno de sus riñones a un desconocido
publicidad

Últimas Noticias

nuevo_leon_ayuda_jamaica_haiti_cuba_55f3c071fd
Enviará Nuevo León ayuda humanitaria a Jamaica, Cuba y Haití
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T125704_737_5588d4abba
Reconocen a voluntarios que sofocaron incendio en Santa Catarina
ramos_correa_de982bdf3d
Reviven Ángel Correa y Sergio Ramos rivalidad en Clásico Regio
publicidad

Más Vistas

escena_ninel_conde_439d5db698
Ninel Conde cambia el color de sus ojos con cirugía
EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
publicidad
×