Lanzan primer tráiler de 'She Hulk' con Tatiana Maslany

La serie tendrá su estreno el 17 de agosto y se confirmó que la primera temporada contará con nueve capítulos

La serie 'She-Hulk'en Disney+ se estrenará oficialmente en agosto.

El programa de 10 episodios, que ahora se titula oficialmente ""She-Hulk: Attorney at Law", se transmitirá por streaming el 17 de agosto.

El jefe de Marvel, Kevin Feige, confirmó la noticia en la presentación inicial de Disney en Nueva York el martes junto con la estrella de la serie Tatiana Maslany. También presentaron un tráiler de la serie, que se puede ver a continuación.

La serie se centra en la abogada Jennifer Walters (Maslany), prima de Bruce Banner, quien hereda sus poderes de Hulk después de recibir una transfusión de sangre de él. Sin embargo, a diferencia de Bruce, cuando se vuelve pesada, Jennifer es capaz de conservar la mayor parte de su personalidad, inteligencia y control emocional. Ahora trabaja como abogada que se especializa en casos legales orientados a los sobrehumanos.

Junto con Maslany, el elenco incluye a Mark Ruffalo como Smart Hulk, Tim Roth como Emil Blonsky/la Abominación y Benedict Wong como Wong. El elenco también incluye a Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass y Renée Elise Goldsberry.

El programa será la tercera serie de Marvel Studios lanzada este año, después de "Moon Knight" en marzo y "Ms. Marvel", que se estrena el 8 de junio. Además, la compañía también lanzará un especial de Halloween aún sin título en Disney+ en octubre, y "The Guardians of the Galaxy Holiday Special", del director James Gunn, este d