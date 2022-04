Lanzan tráiler de cuarta temporada de Stranger Things

La última temporada se dividirá en dos partes, la primera llegará el próximo 27 de mayo a la plataforma

La pandilla de Hawkins está de vuelta, este martes la plataforma Neflix dio a conocer el tráiler oficial de la cuarta temporada de la exitosa serie ´Stranger Things´.

El tráiler muestra a Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin) y Max (Sadie Sink) ingresando a la escuela secundaria, mientras Once (Millie Bobby Brown) y Will (Noah Schnapp) están en California. Mientras los amigos navegan por sus diferentes entornos, surge una nueva amenaza sobrenatural que los obliga a enfrentarse una vez más a los horrores del Upside Down.

"Se avecina una guerra. Tus amigos en Hawkins están en el ojo de una tormenta", se advierte a Eleven. "No sé cómo decir esto más que decirlo: sin ti, no podemos ganar esta guerra". Cue las tarjetas de título: "Todo final tiene un comienzo".

Se revela que Hopper (David Harbour) está vivo, pero no le está yendo muy bien, ya que está encarcelado en Rusia y obligado a luchar contra un Demogorgon con un grupo heterogéneo de soldados. Y los segundos finales del tráiler muestran lo que parece ser el gran mal de la temporada: un híbrido humano-Demogorgon que puede hablar.

La exitosa serie de Netflix, que sigue a los ciudadanos de Hawkins, Indiana, mientras luchan contra fenómenos sobrenaturales, lanzó nuevos episodios por última vez en 2019. La temporada 3 terminó con una serie de cambios para los personajes centrales del programa, con el jefe de policía Jim Hopper (David Harbour) aparentemente muriendo y la familia Byers alejándose de la ciudad.

El primer volumen de la temporada 4 de "Stranger Things" se lanzará el 27 de mayo. La segunda parte está programada para el 1 de julio.