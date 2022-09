Las múltiples interpretaciones de la Reina Isabel II

A lo largo de la historia, la monarca ha sido retratada en múltiples ocasiones tanto en el cine como en televisión y se ha vuelto un ícono mundial.

La Reina Isabel tiene un enorme legado no solo en Reino Unido, sino en todo el mundo pues a lo largo de su reinado de 70 años ha pasado por diversos momentos históricos que han merecido su representación en la pantalla grande. Es por eso que te compartimos la lista de algunas actrices que han tenido el honor de interpretar a la monarca británica.

Helen Mirren, 2006

The Queen le valió un Óscar por mejor interpretación femenina a Helen Mirren pues tuvo el reto de personificar uno de los momentos más delicados de la historia británica: la muerte de Lady Di en un accidente automovilístico. La noticia no solo sacudió el mundo, sino que puso a temblar el régimen político de la monarquía. El gran porte y talento de la actriz le otorgo algo que pocos logran obtener; la invitación de la Reina al Palacio.

Emma Thompson, 2012

En Playhouse Presents, Emma Thompson se encarga de personificar a la Reina en uno de los momentos más invasivos de toda su vida: El intruso en el Palacio de Buckingham en 1982.

Recordemos que el hombre entró al palacio y logro colarse ¡Hasta la habitación de la Reina! El hecho insólito ha sido tratado en diversas ocasiones por la realeza. El episodio lleva por nombre "Walking the dogs" y tiene una duración de 30 minutos.

Sarah Gordon, 2015

En esta ocasión, en "A Royal Night Out", Sarah Gordon encarna a una joven princesa Isabel, donde la futura monarca sale de fiesta junto a su hermana, la princesa Margarita para celebrar el Día de Victoria como unas chicas normales luego de la Segunda Guerra Mundial.

Claire Foy, 2016

Clarie Foy es la primera en personificar a la monarca en la serie The Crown, durante la primera y segunda temporada que abarca su juventud, su coronación, su matrimonio con el príncipe Felipe y el nacimiento de sus cuatro hijos.

Maggie Sullivan, 2018

Maggie Sullivan se encarga de interpretar a la reina en esta historia acerca del amor del príncipe Harry y Meghan Markle en la cinta: Harry & Meghan, A Royal Romance" y repite su papel en la secuela "Harry & Meghan, Becoming Royal" de 2019.

Olivia Colman, 2019

Para esta ocasión la serie The Crown cambia a su protagonista por una versión más madura de la reina a cargo de Olivia Colman, una actriz con una impecable carrera en Hollywood y que cuenta con suficiente experiencia interpretando a reinas en la pantalla grande. De nueva cuenta, la actriz tuvo dos temporadas para encarnar al monarca.

Stella Gonet, 2021

En esta película independiente, Spencer, el centro de atención es la fallecida princesa Diana de Gales y su última navidad con la familia de su esposo, el príncipe Carlos antes de su mediático divorcio. Stella Gonet da vida a una distante y fría reina Isabel que pone en aprietos a la princesa y cuestiona su papel de esposa y futura heredera al trono.

Imelda Staunton, 2022

Lamentablemente la Reina Isabel II no estará ahora para poder ser espectadora de la interpretación de Imelda Staunton durante su etapa de madurez en The Crown, durante la quinta y la sexta temporada de la serie, la cual se espera que sea la última. Aunque aún no podemos disfrutar de esta última parte de la serie, se espera de igualmente una sublime interpretación de la realeza durante la época de 1990 hasta 2010.