Latin Lover llega a Monterrey a presentar su 'Amor de Tres'

Monterrey, Nuevo León.-El regiomontano Víctor Reséndez, más conocido como ´´Latin Lover´´, llegará a la ciudad que lo vio nacer para presentar el espectáculo de cabaret Amor de Tres, con el icónico personaje de Pedro Navajas.

El también exluchador platicó acerca del reto que representa traer a la tarima un personaje tan memorable para el público mexicano, al cual han personificado actores de la talla de Andrés García.

"Me ofrecieron el personaje, me senté y ni siquiera tuvimos que ver las cosas de dinero, en cuanto me enteré que a quien me estaban ofreciendo era Pedro Navajas, inmediatamente dije que sí", señaló.