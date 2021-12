Laura Bozzo se declara en quiebra

Laura fue acusada de fraude fiscal por deberle 13 millones de pesos al SAT.

Luego de que el pasado mes de agosto, Laura Bozzo fuera acusada de fraude fiscal por deberle 13 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), la comunicadora peruana reveló que se quedó sin dinero.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la conductora reveló su situación luego de ser señalada, escribiendo junto a una imagen donde aparece con sus padres.

“Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio, jamás evadí impuestos, esto fue una auditoría del 2012, los contadores me estafaron, nunca vendí una casa embargada y lo probaré. Perdónenme por ser tan irresponsable, estos tres meses han sido una pesadilla, pero aprendí, y confío en las autoridades, y sobre todo en Dios que no me suelta la mano”, publicó Bozzo.

Así mismo, la conductora mostró arrepentimiento por no haber hecho caso a los consejos de sus padres, según escribió.

“Lamento mucho esta situación, pero ustedes me educaron y saben que a pesar de ser una loca inmadura no haría algo así, me duele en el alma haberme descuidado de cosas tan importantes, haber confiado en traidores, pero aprendí mi lección”, confesó Laura Bozzo.

Acto seguido, la presentadora del programa “Laura” recordó todas las obras que hizo en beneficio de la gente.

Como ejemplo de estas acciones mencionó campañas como las brigadas de Laura en lugares remotos, 53 niñas recuperadas de trata, la operación de las siamesas que recorrieron todos los medios, así como la trampa que hizo en recuerdo en un giro negro donde prostituían adolescentes, en Tapachula para lograr cerrarlo.

La conductora destacó también su amor por México.

Fue después de esto cuando confesó que se quedó sin dinero por el problema legal antes mencionado.

“Pronto esto se aclarará, si hubiera sido ladrona no estaría así y no estoy en la quiebra por las propiedades que ustedes papás me dejaron, lo que gane lo perdí todo, pero tengo talento y volveré a trabajar, prometo esta vez hacer todo bien y no confiar en nadie, es que solo sirvo para la tele que es mi vida, gracias a todos los que me apoyan, los amo , a los que perdieron todo por el COVID les digo no pierdan la esperanza ni la Fe en Dios si se puede, yo sufro de depresión, es horrible, pero soy guerrera, aprendí a vivir con esta enfermedad y moriré luchando”, expresó la conductora.

Después de todo, la peruana prometió que en breve reaparecerá y dará explicaciones a sus incondicionales a través de un Instagram live, afirmando “si Dios está conmigo quien contra mí”.