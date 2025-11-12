Laura Pausini obsequia tema único al papa León XIV

La cantante Laura Pausini se reunió este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano, donde le obsequió la única copia de una canción inédita basada en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.

Vestida completamente de negro y acompañada por el equipo de Billboard Italia, Pausini entregó también una carta personal dirigida a “Su Santidad Papa León”, según se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

El encuentro se llevó a cabo en una sala del Aula Pablo VI, donde el pontífice, visiblemente sonriente, confesó ser admirador de la artista desde sus inicios:

“Soy su fan desde el primer Sanremo”, dijo León XIV, en referencia al debut de Pausini en el Festival de Sanremo de 1993 con La Solitudine.

La cantante, emocionada, respondió con gratitud:

“Me siento súper bendecida”, expresó Pausini, quien conversó con el papa en español, idioma que domina por su estrecha relación con el público latinoamericano.

Durante la audiencia, el pontífice también bromeó con su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna, a quien describió como “el mayor fan de Laura Pausini, si no del mundo, al menos de América Latina”.

Reconocimiento a su trayectoria global

En presencia del papa, Billboard Italia otorgó a Pausini el premio Global Icon, en reconocimiento a su talento y compromiso por “inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”.

La artista aprovechó el momento para compartir con León XIV su tema inédito, grabado en una sola copia, con arreglos corales inspirados en la espiritualidad franciscana.

Por su parte, la revista musical entregó al pontífice una placa simbólica que resalta “la importancia de que las voces de las mujeres en la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”.

