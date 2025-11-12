Cerrar X
laura_pausini_papa_a689cf1851
Escena

Laura Pausini obsequia tema único al papa León XIV

La cantante italiana entregó al pontífice la única copia de una canción inédita inspirada en San Francisco de Asís y recibió el premio Global Icon

  • 12
  • Noviembre
    2025

La cantante Laura Pausini se reunió este miércoles con el papa León XIV en el Vaticano, donde le obsequió la única copia de una canción inédita basada en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.

Vestida completamente de negro y acompañada por el equipo de Billboard Italia, Pausini entregó también una carta personal dirigida a “Su Santidad Papa León”, según se aprecia en las imágenes difundidas por la Santa Sede.

El encuentro se llevó a cabo en una sala del Aula Pablo VI, donde el pontífice, visiblemente sonriente, confesó ser admirador de la artista desde sus inicios:

“Soy su fan desde el primer Sanremo”, dijo León XIV, en referencia al debut de Pausini en el Festival de Sanremo de 1993 con La Solitudine.

La cantante, emocionada, respondió con gratitud:

“Me siento súper bendecida”, expresó Pausini, quien conversó con el papa en español, idioma que domina por su estrecha relación con el público latinoamericano.

Durante la audiencia, el pontífice también bromeó con su secretario personal, el sacerdote peruano Edgard Iván Rimaycuna, a quien describió como “el mayor fan de Laura Pausini, si no del mundo, al menos de América Latina”.

Reconocimiento a su trayectoria global

En presencia del papa, Billboard Italia otorgó a Pausini el premio Global Icon, en reconocimiento a su talento y compromiso por “inspirar y unir a generaciones de todo el mundo”.

La artista aprovechó el momento para compartir con León XIV su tema inédito, grabado en una sola copia, con arreglos corales inspirados en la espiritualidad franciscana.

Por su parte, la revista musical entregó al pontífice una placa simbólica que resalta “la importancia de que las voces de las mujeres en la música sean cada vez más reconocidas y escuchadas”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_aitana_grammy_e7a750a71d
Aitana gana el Latin Grammy a mejor diseño por 'Cuarto azul'
escena_junior_h_jalisco_14afc95e2f
Junior H, investigado en Jalisco por apología del delito
6069048_8c661776de
Anuel AA recorre Monterrey ¡a bordo de una Black Mamba blindado!
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_10_35_PM_3a06f1efe0
Arranca operativo por el Buen Fin en Saltillo
Whats_App_Image_2025_11_13_at_8_10_33_PM_4cdb2c86d4
Saltillo modernizará su aeropuerto con inversión de $600 mdp
Whats_App_Image_2025_11_13_at_7_56_59_PM_ef079560b5
Nueva tragedia en carretera Saltillo Zacatecas
publicidad

Más Vistas

nl_topo_chico_proyecto_inmobiliario_845ac3f85d
Planean construir megadesarrollo en área protegida del Topo Chico
nvidia_samuel_c120b4a958
NL será el centro de la IA con NVIDIA en América Latina: Samuel
mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
publicidad
×