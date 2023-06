Le faltó un 'ingrediente especial' a la Machaca

Korn canceló poco antes de su presentación en el Machaca Fest; sin embargo, los fans disfrutaron de una extensa jornada musical.

La Machaca se amargó para los fans de Korn, que canceló su presentación, notificando a menos de una hora de la programada para salir al escenario del Machaca Fest.

La organización comunicó la decisión vía redes sociales con un escueto comunicado a nombre de la banda de nü metal, alegando problemas técnicos en el avión en que se trasladarían a Monterrey.

Pronto la noticia se difundió entre los asistentes, provocando el enojo de sus fans y manifestando su decepción a través de las redes sociales.

LOS QUE SÍ ESTUVIERON

Los miles que soportaron el calor intenso para acudir al Parque Fundidora disfrutaron una gran variedad de géneros en los 4 cuatro escenarios.

Los irlandeses de Westlife hicieron que miles de mujeres cantarán al unísono. Rolas como My love/Swear it again, What about now y I Lay my love on you emocionaron a las fans de esta boy band.





Nelly Furtado se mostró seductora en el escenario y entregó una actuación cargada de éxitos con Promiscious, Turn off the light, Fotografía y I'm like a bird.

El Machaca incluyó rock, norteño, rap, pop y vallenato, géneros que conformaron la variedad musical que se extenderá por más de 12 horas.

All Time Low, Alicia Villarreal, Binomio de Oro, Siddharta, Magneto, Caligaris y Jumbo fueron parte del festival.





Por la tarde, en las horas en que el sol era más intenso, el pop noventero fue protagonista con Hanson, Sentidos Opuestos y JNS (con Martha Sánchez como invitada).

Sech, Matute y Flo rida se perfilan para cerrar la fiesta musical del Machaca.





Con información de Héctor Camero.