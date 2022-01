LeAnn Raims recibe críticas por estar en el 'Rose Parade'

En su 133va. edición el Desfile de las Rosas, celebrado en Pasadena, California, tuvo la colaboración de la cantante LeAnn Raims.

Con una presentación por parte de LeVar Burton, Gran Mariscal del evento, Raims empezó el desfile con una canción original denominada "Throw My Arms Around the World".

Sin embargo, vía redes sociales usuarios realizaron todo tipo de comentarios, desde positivos, malos, incluso algunos señalando problemas técnicos.

Mark Keppel High School Dance Company opening the 133rd Rose Parade with LeAnn Rimes!



Our 49th Assembly District Community is well represented in the parade this year! #RoseParade#Brink4Assembly#Alhambra#49thAssemblyDistrict pic.twitter.com/zz5lOSFTBx