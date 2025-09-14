Liam Gallagher lamenta la muerte de Ricky Hatton

El cantante británico Liam Gallagher expresó su tristeza por la muerte del exboxeador Ricky Hatton, a quien consideraba un verdadero campeón dentro y fuera del ring.

“Absolutamente devastado al escuchar la noticia sobre RICKY HATTON. Fue un absoluto honor conocerlo y llevar sus cinturones. RIP CHAMP VIVE POR SIEMPRE LG x”, escribió el líder de Oasis en sus redes sociales.

Absolutely devastated to hear the news about RICKY HATTON it was an absolute honour to know him and carry his belts RIP CHAMP LIVE FOREVER LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) September 14, 2025

El carismático vocalista de Oasis, y Ricky Hatton, el legendario boxeador británico conocido como "The Hitman", compartían una amistad profunda y duradera, forjada en el espíritu manchesteriano que ambos representaban.

Su conexión iba más allá de lo profesional; eran compinches en fiestas salvajes y momentos icónicos.

En una de las noches más memorables, Liam y su hermano Noel Gallagher acompañaron a Hatton al ring para su victoria por TKO en el undécimo asalto contra Paulie Malignaggi, en el MGM Grand.

Los hermanos llevaron los cinturones de Hatton, Noel el de Ring Magazine y Liam el IBO, y los alzaron frente al rival, un gesto provocador que casi desata el caos.

Hatton recordó: "Estaban nerviosos, nunca habían caminado con un boxeador. Les dije: 'Suban al ring y pónganlo en la cara de Malignaggi'".

Después de la pelea, Noel besó a Hatton en celebración. Para Hatton, fue "uno de los highlights de mi carrera", y describió a Oasis como parte esencial de su vida, justo después de su familia y el Manchester City.

Con el regreso triunfal de Oasis en su gira Live '25, Hatton fue uno de los primeros en verlos juntos en Cardiff en julio.

"No pensé que volverían", dijo Hatton, emocionado. "Estoy hecho un lío por ellos como hermanos, no solo como fan".

Incluso se lesionó con sus gafas de sol en el concierto, lo que le impidió asistir a un evento en Dubái.

En agosto, en Tenerife, Hatton subió a un escenario en un bar para cantar Wonderwall de Oasis en lo que resultó ser su última aparición pública conocida.





Comentarios