Linkin Park anuncia su regreso con muchas sorpresas

La banda más emblemática del nu metal está de regreso, y fue mediante una transmisión en vivo desde Los Ángeles que se anunció su nuevo álbum From Zero, además de presentar a los nuevos miembros en la formación y una esperada gira mundial.

Este lanzamiento será el primero desde One More Light de 2017 y se estrenará el 15 de noviembre a través de Warner.

Thanks for tuning in. Our new album #FromZero is out November 15. Pre-order now. https://t.co/81TjG5cyAZ pic.twitter.com/i22WgDUnTw