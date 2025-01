Listos Golden Globes con miras a 'Emilia Pérez' y 'The Brutalist'

Después de unos años turbulentos y la disolución de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, los Globos de Oro parecen haberse estabilizado. Ahora la pregunta es: ¿Pueden seguir ofreciendo un buen espectáculo?

La 82ª edición de los Globos de Oro, que comienza este domingo por la noche a las 20:00 horas de Nueva York (0100 GMT), espera reavivar algo de la energía cómica efervescente de los días en que Ricky Gervais o Tina Fey y Amy Poehler eran los anfitriones. La edición del año pasado, presentada por Jo Koy, fue ampliamente criticada, pero cumplió con lo que más importaba: el rating se recuperó a unos 10 millones de espectadores, según Nielsen. CBS firmó un contrato para la gala por cinco años más.

Esta vez, la comediante Nikki Glaser será la maestra de ceremonias desde el Beverly Hilton en Beverly Hills, California. Los Globos, ahora propiedad de Eldridge Industries de Todd Boehly y Dick Clark Productions, serán transmitidos en vivo por CBS y estarán disponibles para streaming en vivo en Paramount+.

Aunque las películas que presentará Glaser no fueron tan vistas como “Oppenheimer” y “Barbie” el año pasado, el espectáculo promete mucho poder estelar de Hollywood. Entre los nominados se encuentran Zendaya, Timothée Chalamet, Angelina Jolie, Daniel Craig, Denzel Washington, Ariana Grande, Cynthia Erivo y Selena Gomez.

El musical de Netflix de Jacques Audiard “Emilia Pérez” llega como la principal nominada, con 10 menciones, seguido por la épica de la posguerra “The Brutalist” ("El brutalista") de Brady Corbet, con siete, y el thriller papal “Conclave” de Edward Berger, con seis. Entre las series más nominadas están “The Bear”, “Shogun” y “Only Murders in the Building”.

A continuación, algunos puntos clave para los Globos:

¿Ganará Timothée Chalamet su primer Globo?

La categoría de mejor actor en un drama es competitiva, con un grupo conformado por Ralph Fiennes (“Conclave”), Adrien Brody (“The Brutalist”), Daniel Craig de “Queer”, Colman Domingo de “Sing Sing”, Sebastian Stan de “The Apprentice” ("El aprendiz") y Chalamet, por la película de Bob Dylan “A Complete Unknown” ("Un completo desconocido"). Aunque Fiennes o Brody podrían ganar, una victoria para Chalamet sería el primer gran premio para el astro de 29 años, y seguramente lo encaminaría al Oscar.

¿Cuánto tardará alguien en mencionar la mayor disputa de Hollywood?

Justo días antes de los Globos, Blake Lively demandó al director de “It Ends With Us” ("Romper el círculo"), Justin Baldoni, y a varios más vinculados al drama romántico, alegando acoso y una campaña coordinada para atacar su reputación por haber hablado sobre la forma en la que fue tratada en el set. Baldoni, quien niega las acusaciones, se unió a una demanda que señala al The New York Times de difamación por su historia sobre las alegaciones.

Ya sea que se mencione esto o no en el escenario del salón del Beverly Hilton, seguramente estará en la mente de muchos asistentes. Entre los nominados al logro en taquilla está “Deadpool & Wolverine”, protagonizada y coproducida por Ryan Reynolds, esposo de Lively Glaser, cuyas bromas agudas en un asado de Tom Brady ayudaron a catapultarla a este momento, es famosa por no tener pelos en la lengua.

¿Cómo le irá a ‘Wicked’?

“Emilia Pérez” puede ser favorecida sobre “Wicked” para el premio a la mejor comedia o musical, pero el éxito teatral de Jon M. Chu también está en la mezcla para el incipiente premio de logro en taquilla de los Globos. Cualquiera, o ambas, actrices de “Wicked” podrían ganar: Erivo en la categoría de actriz principal, y Grande en la de reparto.

¿Jugará la política un papel importante?

Los Globos ocurren unas dos semanas antes de la juramentación del presidente electo Donald Trump, y podrían volverse muy políticos si los presentadores o ganadores se inclinan a continuar lo que ha sido una relación mutuamente antagonista entre Hollywood y Trump. Aunque eso puede ser poco probable; hasta ahora, en la temporada de premios de Hollywood, la mayoría de los nominados han intentado mantenerse al margen de la política.

A excepción, claro, de “The Apprentice”, el drama sobre un joven Trump protagonizado por Sebastian Stan y Jeremy Strong. Ambos fueron nominados por los Globos. Stan también fue nominado una segunda vez por su actuación en “A Different Man”.

¿Hay una favorita para el Oscar?

Esta ha sido una temporada de premios inusualmente incierta en muchos aspectos. Ninguna película ha dado realmente un paso adelante como la principal contendiente a mejor cinta, aunque varias películas, incluyendo “Conclave”, “Anora”, “Wicked”, “Emilia Pérez” y “The Brutalist”, son de las rivales más fuertes. Los Globos no suelen definir el campo, pero un buen desempeño de cualquiera de las mencionadas podría agregar combustible a su campaña para el Oscar.

