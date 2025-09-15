Little Jesus la arma en grande en su regreso a Monterrey

El grupo Little Jesus se presentó con gran éxito en Monterrey, ante miles de personas que además de su presencia celebraron su producción escénica, el diseño de iluminación y los apoyos visuales que enmarcaron su show.

Sin duda, la banda llegó a dejar su marca, y vaya que lo hizo, pues ofreció un espectáculo audiovisual súper atractivo, en el que obviamente no faltaron sus éxitos en el repertorio.

Temas como La Magia, Pesadilla, Berlín, Azul, Los Años Maravillosos, Nuevo México, entre otros, fueron coreados por el público, lo que propició un gran ambiente.

La banda de indie rock y tropipop mexicana, formada en julio del 2012 en Ciudad de México, cada que visita Monterrey es muy bien recibida, y esta vez que se presentó en el Escenario GNP no fue la excepción.

Santiago Casillas (voz), Juan Manuel Sánchez Rucobo (batería), Fernando Bueno (guitarra), Arturo Vázquez-Vela (teclados) y Carlos Medina (bajo) dieron el 100 en escena, lo cual fue celebrado por el público.

