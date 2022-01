Llega a su fin "This Is Us" en su sexta temporada

La familia más emotiva, ´This is us´, se despide de la televisión en su sexta y última temporada.

La noche de este martes se estrenó la sexta y última temporada de "This Is Us".

El elenco del drama de NBC apareció en "Today" el martes por el impacto de la serie y las amistades que han formado entre ellos a lo largo de los años.

"Una vez se me acercó una mujer que tenía un niño atado al pecho y estaba caminando", dijo Sterling K. Brown, quien interpreta a Randall Pearson, durante la entrevista. "Ella me vio. Y me dice: 'Adopté a este bebé gracias a ti'. Y ella dice: 'No tú, sino tu personaje'".

Mandy Moore (Rebecca Pearson) dijo que el éxito del programa se debe realmente a la devoción de los espectadores.

"Creo que todos sabíamos lo especial que era ese primer episodio, pero ser parte de algo que tiene este tipo de afecto inmediato por parte de la audiencia, la audiencia ha estado con nosotros desde el episodio uno, y es simplemente increíble", dijo Mandy Moore

Dan Fogelman, el creador del programa, habló con Entertainment Weekly sobre la temporada y las muchas preguntas que finalmente serán respondidas.



"La historia de Rebecca y su enfermedad realmente influyen en todo eso. El Alzheimer es una enfermedad que afecta a la familia, y no solo a la única persona que la padece", dijo.

"Esta es una familia cuya infancia y adultez han sido definidas entre sí, así que creo que la enfermedad de Rebecca los pondrá juntos en el centro de atención", aseguró Dan Fogelman.

El estreno de la sexta temporada del programa fue transmito este martes a las 9 p. m. EST.



Con información de CNN.