Llega el tráiler oficial de ‘Frankenstein’, de Guillermo del Toro

El tráiler oficial de Frankenstein, la esperada adaptación dirigida por Guillermo del Toro, acaba de llegar y está causando furor

El tráiler oficial de Frankenstein, la esperada adaptación dirigida por Guillermo del Toro, acaba de llegar y está causando furor.

Fue lanzado este 1 de octubre de 2025, justo para calentar motores con la llegada de la temporada de terror.

Es un avance impactante que captura la esencia gótica y emocional de la novela de Mary Shelley, con toques del estilo visual único de Del Toro: paisajes árticos helados, atmósferas oscuras y un monstruo que da escalofríos y empatía al mismo tiempo.

Oscar Isaac como el ambicioso Dr. Victor Frankenstein, Jacob Elordi en un rol transformador como la Criatura, Mia Goth, Christoph Waltz, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley y Charles Dance.

Llega a cines seleccionados el 17 de octubre de 2025 y luego a Netflix el 7 de noviembre de 2025.

Del Toro ha soñado con esta historia por décadas, y el tráiler promete una mezcla perfecta de horror, romance y tragedia. Críticas tempranas lo llaman "una obra maestra visual" y "la adaptación más fiel y personal hasta ahora".

La película cuenta la historia del doctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un experimento monstruoso que finalmente conduce a la perdición tanto al creador como a su trágica creación.

"Buscar un relato íntimo en un fresco épico. Esos fueron los principios que me mantuvieron con fe por décadas, creyendo y esperando dotar de emoción un texto que me ha fascinado desde siempre y ha existido en el imaginario colectivo por doscientos años”, dijo Guillermo del Toro sobre su película.


