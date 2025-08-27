Llega la tercera temporada de 'Monsters', sobre Ed Gein

Llega la tercera temporada de la serie antológica Monsters, centrada en el caso de Ed Gein, conocido como "el carnicero de Plainfield", se estrenará el 3 de octubre.

Protagonizada por Charlie Hunnam, esta entrega explorará la vida de Ed Gein, quien en los años 50 asesinó y profanó cuerpos de mujeres en la Wisconsin rural, inspirando clásicos del cine de terror como El silencio de los corderos, Psicosis y La matanza de Texas.

Dirigida por Ryan Murphy e Ian Brennan, Monsters ha abordado casos notorios en sus temporadas previas: la primera, en 2022, sobre Jeffrey Dahmer, nominada a seis premios Emmy; y la segunda, sobre los hermanos Lyle y Erik Menéndez, asesinos de sus padres en 1989, con 11 nominaciones a los Emmy 2025, incluyendo a Javier Bardem como mejor actor de reparto.

La serie ha renovado el interés público en el caso Menéndez, impulsado por un documental y una nueva perspectiva generacional sobre los hermanos.

La gala de los Emmy se celebrará el 14 de septiembre en Los Ángeles.

¿Quien es el carnicero de Plainfield?

Edward Theodore Gein, conocido como "El Carnicero de Plainfield" o "El Necrofílico de Plainfield", fue un asesino y profanador de tumbas estadounidense nacido el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, y fallecido el 26 de julio de 1984 en Madison, Wisconsin.

Sus crímenes, cometidos en la década de 1950 en Plainfield, Wisconsin, conmocionaron a la sociedad estadounidense y dejaron un impacto duradero en la cultura popular, inspirando personajes icónicos del cine de terror.

Gein creció en una familia disfuncional marcada por el alcoholismo de su padre, George, y el fanatismo religioso de su madre, Augusta, quien ejerció una influencia dominante y represiva sobre él y su hermano mayor, Henry.

Augusta aisló a sus hijos del mundo exterior, inculcándoles una visión puritana que consideraba a las mujeres como pecaminosas.

Tras la muerte de su padre en 1940 y de su hermano Henry en 1944 en circunstancias sospechosas (un incendio en la granja familiar, aunque nunca se probó que Ed fuera responsable), la muerte de Augusta en 1945 dejó a Ed devastado, desencadenando un deterioro en su salud mental.

Gein confesó haber asesinado a dos mujeres: Mary Hogan, una tabernera, en 1954, y Bernice Worden, propietaria de una ferretería, en 1957.

El caso salió a la luz el 16 de noviembre de 1957, cuando la desaparición de Worden llevó a la policía a la granja de Gein.

Allí descubrieron el cuerpo de Worden colgado, decapitado y eviscerado, junto con una macabra colección de restos humanos: máscaras, lámparas, sillas y prendas hechas de piel humana, además de cráneos usados como cuencos.

Gein admitió haber profanado tumbas para obtener cadáveres, principalmente de mujeres de mediana edad que le recordaban a su madre, para crear objetos y "trajes" con sus restos. Negó haber practicado canibalismo o necrofilia, alegando que los cuerpos "olían muy mal".

Se estima que utilizó partes de al menos 15 cuerpos, aunque solo fue acusado formalmente por los asesinatos de Hogan y Worden.

Las autoridades sospecharon su implicación en otras desapariciones, como las de dos menores, pero Gein lo negó y no se encontraron pruebas concluyentes.

Gein fue diagnosticado con esquizofrenia y declarado no imputable por razones de insanidad mental.

Su relación obsesiva y dependiente con su madre, combinada con su aislamiento social y exposición a historias macabras (como revistas pulp y relatos sobre atrocidades nazis), contribuyó a su trastorno.

Los psiquiatras consideran que su deseo de "preservar" a su madre lo llevó a profanar tumbas y cometer asesinatos, buscando recrear su figura a través de los restos humanos.

Tras su arresto en 1957, Gein fue internado en un hospital psiquiátrico.

En 1968, se le consideró apto para ser juzgado por el asesinato de Bernice Worden, siendo encontrado culpable pero declarado legalmente insano, por lo que regresó a una institución psiquiátrica.

Pasó el resto de su vida en el Instituto de Salud Mental de Mendota, donde murió en 1984 de insuficiencia respiratoria debido a un cáncer de pulmón.





