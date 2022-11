Llega Yahir a Monterrey para el 2000 Pop Tour

El cantante mexicano Yahir, llegó ayer jueves 3 de noviembre por la noche para el evento del 2000 Pop Tour y expresó su emoción al participar de nueva cuenta junto a Belinda.



'(Estoy) emocionado por la invitada que tenemos, por Belinda que viene también a hacer esta participación especial, no me quiero adelantar nada, no voy a participar ahorita con, con ella cantando, si me hubiera gustado mucho a lo mejor que hubiéramos Alucinado que ya, ya versionamos Alucinado una vez', comentó el cantante.