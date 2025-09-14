Llegan los Emmy con 'Adolescent' y 'The Penguin' nominadas

"The Studio" parece ser un éxito rotundo, los "innies" y "outies" de "Severance" podrían consolidarse un lugar entre la élite de la televisión, y Noah Wyle podría finalmente tener su gran momento con la llegada de la 77a edición de los Premios Emmy.

El comediante Nate Bargatze será el anfitrión por primera vez la noche de este domingo cuando la ceremonia en el Teatro Peacock en Los Ángeles se transmita por CBS.

Apple TV+ está preparado para tener un año destacado en los Emmy con los dos de los programas más nominados, "Severance" y "The Studio", que son los favoritos para ganar los dos premios más importantes.

Cómo ver los Emmy y su alfombra roja

Los Emmy se transmiten en vivo por CBS a las 8:00 pm hora del Este (0000 GMT, 5:00 pm hora del Pacífico).

Varios medios tendrán cobertura en vivo de la alfombra roja, incluyendo E! a partir de las 6:00 pm (2200 GMT) hora del Este y "Entertainment Tonight" a las 7:00 pm de la tarde hora del Este. La revista People y Entertainment Weekly también tendrán un programa en vivo de la alfombra roja en sus plataformas sociales. The Associated Press presentará una transmisión ligeramente retrasada de las llegadas de celebridades y entrevistas en YouTube, comenzando a las 5:00 pm hora del Este.

Cómo se perfila la competencia en los Emmy

"The Studio", en la que el cocreador Seth Rogen interpreta a un nuevo jefe de un estudio de cine, llega con un gran revuelo por su primera temporada destacada.

Empató un récord para una comedia con 23 nominaciones, y ya ganó nueve Emmy de las Artes Creativas del fin de semana pasado. Sería una gran sorpresa si no rompe el récord de 11 victorias en una temporada por una comedia.

Podría ganar hasta 15, y Rogen mismo podría ganar cuatro veces, como actor, guionista, director y productor ejecutivo.

"The Bear" y "Hacks", que han dominado los Emmy de comedia en los últimos años, están nuevamente en la contienda por la mejor serie de comedia, pero de repente se encuentran como desvalidos.

"Severance", el drama orwelliano de oficina sobre personas que dividen quirúrgicamente sus psiques en "innies" laborales y "outies" hogareños, fue la nominada principal con 27 menciones para su segunda temporada. Ganó seis en la ceremonia de Artes Creativas.

Junto con el premio al mejor drama —que sería el primero para Apple— está nominada en las cuatro categorías de actuación dramática, sus estrellas Adam Scott y Britt Lower buscan su primer Emmy.

Su principal competencia para mejor drama podría ser "The Pitt", la aclamada serie de HBO que se desarrolla en la sala de emergencias.

Su estrella Noah Wyle podría ser tanto el favorito sentimental como el favorito real para mejor actor. Fue nominado cinco veces sin ganar por interpretar a un joven doctor en "ER" en los años 90, y ahora podría finalmente llevarse su trofeo por lo que en muchos sentidos es una repetición del papel.

El prestigioso drama de vacaciones de HBO "The White Lotus" también podría estar en la mezcla con su tercera temporada ambientada en Tailandia y tiene tres nominados en las categorías de actuación de drama.

Las mujeres mayores podrían brillar en las categorías de actriz.

Podría ser una noche sin precedentes de reconocimiento en Hollywood para las mujeres mayores en una industria conocida por descartar a las actrices.

La ganadora del Oscar Kathy Bates, a los 78 años, podría convertirse en la ganadora de mayor edad en la categoría de mejor actriz en un drama por interpretar el papel principal en "Matlock" de CBS. Sería la primera mujer de una serie de una televisión en ganar el premio en una década.

Y Jean Smart, a los 73 años, podría extender su propio récord como la ganadora de mayor edad en la categoría de mejor actriz en una comedia si gana por "Hacks", como lo ha hecho en las tres temporadas anteriores del programa.

“Adolescencia” y “El Pingüino” encabezan las series limitadas

"Adolescent" de Netflix, la historia de un joven de 13 años en Gran Bretaña acusado de un asesinato cuyos cuatro episodios se desarrollan en una sola toma continua, puede ser el programa más aclamado del año y es el favorito consensuado para mejor serie limitada. Owen Cooper, de quince años, podría convertirse en el ganador del Emmy más joven en más de 40 años por interpretar al acusado.

Pero el oscuro programa del universo de Batman de HBO "The Penguin" obtuvo el mayor número de nominaciones para series limitadas y ganó ocho veces en la ceremonia de Artes Creativas.

Colin Farrell está nominado como actor principal en el papel del Pingüino y Cristin Milioti está nominada como actriz por interpretar a su némesis. Ambos son considerados fuertes contendientes.

Una despedida para Stephen Colbert

No toda la atención de CBS la noche del domingo puede ser positiva.

Los participantes podrían darle a "The Late Show With Stephen Colbert" el Emmy a la mejor serie de entrevistas por primera vez como una especie de voto de protesta y tributo a su presentador, semanas después de su cancelación.

Muchos percibieron el final del programa como un castigo a Colbert y una complacencia hacia el presidente Donald Trump después de que Colbert criticara duramente un acuerdo legal entre el presidente y Paramount, que necesitaba la aprobación de la administración para una venta a Skydance Media. Los ejecutivos calificaron la decisión como estrictamente financiera.

