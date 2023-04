Llora Maribel Guardia en su regreso al teatro

Luego de guardar luto por algunos días por la inesperada muerte de su hijo Julián Figueroa, Maribel Guardia regresó al teatro la noche de este viernes 21 de abril, donde tuvo un emotivo recibimiento del público, lo que provocó que estallara en llanto.

Tras una ovación en su regreso a la obra 'Lagunilla Mi Barrio', la actriz no pudo más y en medio del escenario rompió en llanto; Maribel interpreta a Doña Lancha en la obra teatral.

Amigos y seguidores de la actriz destacaron su profesionalismo por regresar a su trabajo, pese a la muerte de su hijo Julián, quien falleció debido a un infarto de miocardio en días recientes.

La actriz de origen costarricense subió al escenario al lado de sus compañeros como Laura León, Ariel Miramontes, 'Freddy' y Germán Ortega, Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel y Alma Cero.

Fue al final del espectáculo que el público comenzó a ovacionarla de pie, donde también aseguraron que la apoyaban, y con vivas repetían su nombre '¡Maribel, Maribel!'

La actriz y cantante se mostró emotiva, y al finalizar su presentación, dio una breve entrevista a los medios, donde aseguró que verla bien y trabajando, sería lo que su hijo Julián hubiera querido.

'Eso le habría gustado, verme bien, verme entera y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio, me traspaso mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte', dijo Guardia.