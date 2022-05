¡Llueve emoción con Justin Bieber!

El canadiense sabe cómo acelerar el ritmo cardiaco de sus fans, y ni la lluvia fue competencia para el canadiense, que cosechó la ovación de los regios

Un show explosivo que dejó felices a las 27,000 personas que llenaron el Estadio de Beisbol Monterrey, fue lo que anoche presentó Justin Bieber en la ciudad. El canadiense regresó tras cinco años de ausencia para compartir su Justice World Tour.

La noche arrancó con fuegos artificiales y las notas de Somebody y Hold On, para continuar con Deserve You y Holy. "Bienvenidos al Justice World Tour, estoy muy contento de estar aquí", dijo el cantautor en inglés, para agregar un ´Te amo´ en español, que provocó el grito eufórico de las chicas.

Los y las fans, desde niños hasta adultos, corearon y bailaron cada una de las canciones. Justin, quien salió al escenario con playera blanca, short y gorra beige, pudo ´acercarse´ al público gracias a que el escenario incluyó una amplia pasarela y pantallas gigantes, así como una mega pantalla central en donde se proyectaron videos del artista, paisajes y fotografías.

Yummy, Sorry, Ghost, Intentions y Boyfriend, fueron algunos de los temas más coreados por los fans que jamás bajaron el nivel de adrenalina, incluso cuando la lluvia hizo su aparición.

Su cuerpo de baile estuvo integrado por 10 elementos, y seis músicos lo arroparon en cada canción. "Los amo con todo mi corazón, te amo, te amo", expresó para emoción de los asistentes. El cantante presentó una versión acústica de Peaches, que interpretó tocando el piano, y finalmente se despidió con Anyone, tema en el que se proyectaron fotografías de él y su esposa la modelo Hailey, quien lo acompañó a la ciudad para este show.