'Llueven' memes tras golpe de Will Smith a Chris Rock

Las redes no perdonan y tras el altercado que tuvo el ganador del Óscar con el comediante los internautas comenzaron a compartir memes

El golpe que Will Smith, protagonista de "El príncipe del Rap", le dio al comediante Chris Rock en la ceremonia de la entrega del Oscar 2022 acaparó las redes sociales y los titulares de todo el mundo.

Antes de nombrar a los nominados, Rock hizo un par de incómodas bromas, primero se dirigió a Javier Bardem y Penélope Cruz, diciendo que Bardem iba a pasar una mala noche si él ganaba el Oscar y su mujer no. Luego le tocó el turno al matrimonio Smith.

"Jada, te amo. ´G.I. Jane 2´. No puedo esperar por verla", dijo Chris debido a que Jada no cuenta con cabello debido a que sufre alopecia. El chiste no fue tomado de buena manera por Jada Pinkett-Smith, quien giró los ojos en desaprobación del comentario.

Después de eso, Will Smith se levantó de su asiento, subió al escenario y le soltó un tremendo golpe a Chris Rock. Y al regresar a su lugar, le gritó al comediante "elimina el nombre de mi mujer de tu p... boca".

Redes sociales reaccionan con memes

Debido a que nadie veía venir el golpe de Will Smith, usuarios de redes sociales se preguntaban qué había pasado y si era real o actuado.

Algunos no dejaron pasar el momento y compartieron divertidos memes que te dejamos aquí.

Con información de info7.mx